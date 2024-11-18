¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

la unidad Rolando Camozzi Barrios Gustavi Valdés
Pronóstico: se mantiene el alerta por lluvias y tormentas fuertes en Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que se esperan precipitaciones en toda la provincia durante las próximas horas. 

Por El Litoral

Lunes, 18 de noviembre de 2024 a las 18:37
FOTO: Archivo-El Litoral

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se mantiene el alerta amarillo por lluvias y tormentas para Corrientes. 

Las malas condiciones del tiempo se extenderán desde el martes hasta el miércoles a la madrugada y afectarán a todo el territorio provincial, anunció el organismo nacional. 

Para este martes se pronostican precipitaciones desde la madrugada, con una probabilidad del 100%.  

"El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas", precisó el SMN.

Además se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma local.

El miércoles se prevé una mejora y solo lluvias aisladas durante la madrugada, con una temperatura que rondará entre los 16 y los 25 grados. 

 

 

