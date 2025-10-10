El Gobierno salió a aclarar que no cortará el swap con China

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que no cree que una parte del acuerdo con la Casa Blanca implique excluir a Beijing de la Argentina. Volvió a acusar a la oposición de causar la inestabilidad cambiaria y advirtió: “A partir de este apoyo las cosas cambian totalmente”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a aclarar que no cortará el swap con China. “No creo que una parte del acuerdo sea excluir a China de la Argentina”, indicó.

El mensaje del funcionario llega luego que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asegurara que el presidente Javier Milei “está comprometido con sacar a China de su país”.

El paquete de anuncios que negoció el ministro de Economía, Luis Caputo, con el gobierno de Donald Trump incluye un swap de monedas de US$20.000 millones con el Banco Central y la intervención en el mercado a través de la compra de pesos.

