Thiago Medina compartió el reencuentro con sus hijas tras el alta médica

Después de casi un mes de angustia y una intensa internación, el exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, ha recibido el alta médica. Tras el grave accidente de moto que sufrió el pasado 12 de septiembre, el joven de 22 años superó un complicado cuadro que requirió varias intervenciones quirúrgicas. Finalmente, este jueves, su notable evolución le permitió dejar la terapia intensiva y cruzar la puerta principal del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

Su partida se convirtió en una emotiva celebración. La gente lo recibió con una ola de aplausos, cantos de aliento y el destello de flashes. Apoyado en su familia, incluyendo a su hermana Camila Deniz, Thiago se sobrepuso al agotamiento para regalar una sonrisa y saludar a todos. "Ya está, me estoy yendo a casa. Soy libre", declaró a la prensa, que también presenció con atención total el fin de la difícil batalla del exconcursante del reality.

Tras llegar a su casa, Thiago vivió el reencuentro más esperado: volvió a ver a sus hijas Laia y Aimé que, según él, era "lo único" que quería tras debatirse entre la vida y la muerte. El tierno momento quedó registrado en un video que filmó un familiar y luego Medina compartió en su cuenta de Instagram.

"¡Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas! Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mí, gracias a la contención a mi familia, gracias por darme una nueva vida", expresó en el posteo el joven, mostrando profunda gratitud a quienes estuvieron pendientes de su evolución día a día.

