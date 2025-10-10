Corrientes recibe a artistas de Brasil por el Congreso Internacional Samba Wings

La ciudad de Corrientes se convierte desde este viernes en el epicentro del Congreso Internacional “Samba Wings 2025”, un encuentro de tres días que reúne a referentes de la danza y la música brasileña. El evento, que se desarrolla en el salón Gran Paraná de Casinos del Litoral, cuenta con el respaldo del Gobierno provincial, a través de las áreas de Cultura y Turismo.

Con clases magistrales, workshops, espectáculos en vivo y un gran desfile de carnaval, la propuesta busca fortalecer la cultura del samba y el carnaval en la región. La jornada inaugural tuvo como protagonista al maestro Fabio Batista, acompañado de percusión en vivo, frente a un público compuesto por artistas y entusiastas de distintas partes del país y del exterior.

La coordinadora del evento, Gabriela Ceballos Bertero, remarcó que la organización de este congreso representa “una enorme responsabilidad” y celebró el acompañamiento institucional. “Buscamos darle fuerza a esta cultura del samba y el carnaval”, expresó.

El Congreso fue declarado de Interés Cultural por la Cámara de Senadores de Corrientes, en reconocimiento al valor que tiene la danza como manifestación artística e identitaria.

Actividades destacadas

Durante las tres jornadas del evento, se ofrecen clases para todos los niveles, desde principiantes hasta profesionales, además de competencias y espectáculos en vivo. El sábado 11 se presentará el Grupo Revelación, una de las agrupaciones más destacadas del samba actual. Como cierre, el domingo 12 se realizará un gran desfile de carnaval con participación de artistas invitados.

Las entradas están disponibles en sambawings.ticketera.ar y a través de las redes sociales @sambawingscongress y @gabriela.ceballosberter.