El músico correntino Abel Fleita presentó su nueva canción

La pieza se suma a su creciente repertorio de composiciones inspiradas en la naturaleza y la cultura regional. La obra ya se encuentra disponible en plataformas musicales.

Por El Litoral

Viernes, 10 de octubre de 2025 a las 11:22

El compositor y guitarrista mburucuyano Abel Fleita lanzó una nueva obra musical titulada “Yaguareté, quedate esta vez”. La obra se encuentra disponible desde este miércoles en Spotify, YouTube y demás plataformas digitales. La pieza se suma a su creciente repertorio de composiciones inspiradas en la naturaleza y la cultura regional.

La canción, con ritmo de chamamé y registrada en formato documental durante su propio proceso de creación, fue grabada en el mes de septiembre. Como en otras de sus producciones, el artista mantiene su sello de trabajo artesanal, acompañado esta vez por la mejora sonora y ecualización a cargo de Sonotec Studio de Saladas.

“Yaguareté, quedate esta vez” se suma a otras creaciones de Fleita como Yetapá de collar, Río y estero Santa Lucía, Capuchino Iberá y En aquel mirador, disponibles en diferentes servicios de streaming musical. La distribución fue gestionada por SMB Producciones, perteneciente a la comunidad artística de Mburucuyá.

► Escuchá el tema en Spotify: Yaguareté, quedate esta vez
► Ver en YouTube: Yaguareté, quedate esta vez

