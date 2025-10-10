¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

La Policía demoró a dos jóvenes por realizar maniobras peligrosas en moto

El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves en el barrio San Marcos. Los implicados fueron trasladados a la comisaría junto al rodado secuestrado.

Por El Litoral

Viernes, 10 de octubre de 2025 a las 12:20

La Policía de Corrientes informó que en la madrugada de este jueves demoró a dos jóvenes por realizar maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta en la intersección de las calles Nicaragua y Corinto de la ciudad capital.

Durante su circulación, los efectivos observaron que los ocupantes del rodado ponían en riesgo su integridad física y la de terceros, por lo que procedieron a interceptarlos, identificarlos y demorarlos preventivamente. También se secuestró la motocicleta, una Yamaha YBR de 125cc.

Tanto los demorados como el rodado fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional para continuar con las diligencias correspondientes. 

