La Policía demoró a dos jóvenes por realizar maniobras peligrosas en moto

La Policía de Corrientes informó que en la madrugada de este jueves demoró a dos jóvenes por realizar maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta en la intersección de las calles Nicaragua y Corinto de la ciudad capital.

Durante su circulación, los efectivos observaron que los ocupantes del rodado ponían en riesgo su integridad física y la de terceros, por lo que procedieron a interceptarlos, identificarlos y demorarlos preventivamente. También se secuestró la motocicleta, una Yamaha YBR de 125cc.

Tanto los demorados como el rodado fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional para continuar con las diligencias correspondientes.