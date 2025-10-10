Dos motociclistas chocaron: uno resultó gravemente herido y el otro huyó

La Policía de Corrientes informó que este miércoles dos motociclistas chocaron en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá. Uno de ellos terminó con heridas de gravedad y el otro se huyó luego del siniestro.

El accidente se registró al rededor de las 22:45 en la intersección de Avenida Serradori e Isabel La Católica, cuando un motociclista de 26 años que conducía una Motomel de 150cc chocó contra otra que era guiada por otro hombre que se trasportaba en una Honda Wave de 110cc.

Luego del siniestro, el hombre que conducía el rodado de 150cc se dio a la fuga. Hasta el momento, no se cuenta con datos identificatorios del conductor que huyó del lugar. En tanto, el joven de 26 años fue trasladado al hospital local, donde se constató que presentaba lesiones de carácter grave.

Además, durante las tareas investigativas, se estableció que el rodado abandonado posee pedido de secuestro por supuesto robo, lo que añade un elemento relevante a la causa en curso.

La Policía continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con el segundo conductor.