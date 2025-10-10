Un hombre fue demorado por violar una orden judicial de restricción hacia su ex pareja

La Policía de Corrientes informó que en la noche de este miércoles demoraron a un hombre mayor de edad que fue sorprendido violando una orden judicial de restricción de acercamiento hacia su ex pareja.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona de calle Ituzaingó al 1400 de la ciudad capital, tras ser alertados por la presencia del sujeto en el lugar. Al arribar, los policías constataron que el individuo poseía una tobillera electrónica y que efectivamente estaba incumpliendo la medida judicial vigente.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 19ª, donde se iniciaron las diligencias correspondientes.