estafas Puesteros estacionamiento medido
estafas Puesteros estacionamiento medido
VIOLENCIA DE GÉNERO EN CORRIENTES

Un hombre fue demorado por violar una orden judicial de restricción hacia su ex pareja

Por El Litoral

Viernes, 10 de octubre de 2025 a las 12:45

La Policía de Corrientes informó que en la noche de este miércoles demoraron a un hombre mayor de edad que fue sorprendido violando una orden judicial de restricción de acercamiento hacia su ex pareja.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona de calle Ituzaingó al 1400 de la ciudad capital, tras ser alertados por la presencia del sujeto en el lugar. Al arribar, los policías constataron que el individuo poseía una tobillera electrónica y que efectivamente estaba incumpliendo la medida judicial vigente.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 19ª, donde se iniciaron las diligencias correspondientes

