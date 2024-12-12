Jornada de cuidado y adiestramiento de perros en las plazas capitalinas

Organizan una jornada de Manejo y comportamiento de la conducta de los perros en las plazas para este viernes a la tarde. La actividad a cargo de la Municipalidad de Corrientes, será gratuita y se realizará a partir de las 18,30 en la Plaza Cabral. Está dirigida a todas las personas interesadas, con o sin mascota.

La charla tendrá un enfoque informativo, con el objetivo de promover la tenencia responsable y el buen manejo de los animales en la vía pública. Durante el encuentro, se abordarán técnicas de adiestramiento y estrategias para manejar el comportamiento de los canes en entornos concurridos.

Además, se tratarán aspectos relacionados con los cuidados necesarios al momento de salir con las mascotas, incluyendo la importancia del uso de correas y bozales.

Eduardo Osuna, responsable de la Dirección General de Bienestar Animal, señaló a El Litoral: “Es fundamental que los dueños de mascotas conozcan las mejores prácticas para garantizar una convivencia armónica en los espacios públicos, tanto para las personas como para los perros”

El evento es gratuito y está pensado para toda la familia y se discutirán formas de evitar incidentes y garantizar que los perros se comporten de manera adecuada en las plazas y otros espacios de recreación.

(VT)