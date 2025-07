Vecinos reclaman la finalización de obras en una escuela primaria

La escuela primaria del barrio Ponce comenzó a construirse hace 4 años y solo falta un 25% para ser terminada. La preocupación de los vecinos comenzó al percatarse que no fue incluida en la lista para de los establecimientos escolares por hacer en Corrientes. Fuentes oficiales aclararon a El Litoral que “es una obra provincial, no de Nación”, por eso no fue incluída en la lista.

La construcción de la escuela comenzó en el año 2020 con un presupuesto de 78 millones de pesos, pero con el correr de los años la empresa constructora prorrogó en dos oportunidades su continuidad. Todo indica que tras los inconvenientes la situación de la empresa sería judicialización y el gobierno provincial alista un nuevo llamdo a licitación para concluir el 25 por ciento restante de la obra.

Los vecinos señalan que aunque las obras comenzaron en el 2020, aún no las terminan y no fueron incluidas entre las instituciones educativas por hacer en la provincia.

Con respecto a esto, fuentes oficiales señalaron a El Litoral: “Esa es una obra provincial, no es de Nación. Se rescindió el contrato con la constructora, pronto se llamará a licitación para completar”.

“Tuvimos inconvenientes desde el principio. Nos agarró el gobierno de Alberto, después la pandemia, y a continuación, el salto inflacionario. Pero es voluntad de esta gestión , terminarlo”, agregaron a este medio.

Los capitalinos que reclaman por las obras no descartan hacer movilizaciones y cortes de rutas.

