En Corrientes cayeron 150 mm y hubo inconvenientes en algunos barrios

En la ciudad de Corrientes cayeron entre este jueves y la mañana del viernes precipitaciones intensas con un acumulado promedio de 150 milímetros, según informó la Subsecretaría de Gestión de Riesgo del municipio. A pesar de la cantidad de agua caída, el sistema de desagües pluviales funcionó correctamente, permitiendo el escurrimiento en gran parte de la ciudad.

El subsecretario José Pedro Ruíz detalló que este viernes se registraron 55 milímetros de lluvia en el barrio Doctor Montaña y 40 milímetros en el centro, con precipitaciones continuas desde las 6.15 de la mañana. Durante el jueves, se habían acumulado 118 milímetros en el barrio Dr. Montaña y 80 milímetros en la zona del Palacio.

“El agua escurre normalmente en las calles pavimentadas, aunque hay algunos inconvenientes en barrios periféricos y zonas de asentamientos, donde la capacidad de absorción del suelo se ve superada por la cantidad de agua acumulada en los últimos días”, explicó el funcionario.

Ruíz también confirmó que el transporte público funciona con normalidad, pero se suspendió la recolección de residuos durante la mañana, por lo que se pidió a los vecinos no sacar la basura mientras continúen las lluvias. Además, informó la caída de un árbol en la intersección de Héroes Civiles y Necochea, cerca del Hospital José Ramón Vidal.

En el barrio Dr. Montaña, donde se produjo un socavamiento el día anterior, se dispuso el vallado preventivo de la zona, ya que las condiciones climáticas no permiten realizar tareas de reparación.

El municipio mantiene un monitoreo constante de los sectores más vulnerables, con cuadrillas operativas trabajando bajo el Plan Hídrico y de Contingencia, impulsado por la gestión del intendente Eduardo Tassano.

Pronóstico del tiempo

Según el reporte meteorológico, las lluvias continuarían hasta la tarde-noche de este viernes, con mejoras previstas para el fin de semana.