Soledad Larghi se suma a Agustina Peñalva y también denunció que es acosada

La periodista Soledad Larghi contó que fue amenazada por un acosador a la salida de un programa de radio en el cual trabajaba. Su testimonio llega luego de la desgarradora denuncia de su colega de C5N, Agustina Peñalva, quien expuso una situación muy similar.

“Viví una situación muy terrorífica también”, empezó contando Larghi y amplió: “Un día salgo de la radio, voy hacia el auto y se me aparece un hombre grande, mayor que yo, que me dice ‘Soledad te vine a buscar’. Yo le dije que se había equivocado”.

El acosador, al cual identificó como Gastón B., insistió pese a la negativa de Larghi: “Te dije que te venía a buscar, subite al auto”, le dijo. “Lo miré y él estaba temblando. Yo nunca había sentido un miedo tan fuerte y me paralicé”.

La periodista le advirtió al hombre que había presencia de policías y que bastara con que ella gritara para que salieran a detenerla. Tras esta situación, el acosador se apartó y la periodista pudo irse del lugar.

Luego, en su cuenta de Facebook encontró más de 570 mensajes por parte de este hombre: “Sus mensajes sexuales eran impresionantes, en las relaciones que él describía o lo que pretendía hacerme, yo siempre terminaba sangrando”, contó.

La situación se repitió a la semana siguiente: “El sábado siguiente volvió a buscarme y lo detuvieron. Ahí dijo ‘ella nunca me dijo que no’, lo que es real, yo nunca le había dicho que no, ni que si, nada”.

Tras dar a conocer su testimonio, la periodista se refirió a la denuncia de Agustina Peñalva: “Me impresionó un montón. Vi recién el video y me impresionó porque, sí, sentía que estaba un poco recordando lo que me había pasado a mí”, afirmó luego en diálogo con Desayuno Americano.

Larghi indicó también que en su momento no hizo pública su denuncia a causa de la incomodidad y el temor que le había generado: “Me dio un poco de miedo. Me impresionó mucho la situación. Lo que pasó fue muy incómodo para mi familia porque venía como con una carga violenta y agresiva muy fuerte lo que esta persona me escribía”, relató.

Respecto a su caso, contó que cuando dio aviso a la Policía, “fueron a buscar las cámaras de la radio, vieron que esta persona estaba desde las cinco de la mañana esperándome en la radio. El programa iba de nueve a once de la mañana, o sea que desde las cinco me estaba esperando ahí, se lo veía perfectamente”, explicó.

Larghi recordó además el sinfín de mensajes que recibía por día de su acosador: “Yo en ese momento estaba haciendo la mañana en América con, con Antonio Laje y este hombre todos los días me ponía mensajes como diciendo: ‘Hola, buen día, mi amor. Me gusta el color que te pusiste. Está bien que respetes el color que a mí me gusta’. Al ratito me escribía otro mensaje, a los diez minutos: ‘No me gustó la consigna que dijiste. Entiendo que me estás mandando un mensaje’. Él interpretaba como que yo hablaba al aire y le estaba mandando mensajes a él“.

Detalló que luego esos mensajes de su acosador enviados a través de Facebook se volvieron cada vez más violentos y explícitos. "Ya te dije que no me gusta que no me contestes, te voy a ir a buscar, vamos a hablar de esto seriamente, para llegar a mensajes que eran espantosos. Siempre los mensajes terminaban con te voy a hacer esto, esto y esto. Era todo de contenido sexual. Hasta que sangres...”.

En el caso de Larghi, luego de la denuncia la justicia le impuso al acosador una restricción de contacto con la víctima, pero en ese momento no se le ofreció un botón antipánico a la periodista.

