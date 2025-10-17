Nico Vázquez rompió el silencio sobre su acercamiento a Dai Fernández

En una entrevista con SQP, el programa conducido por Yanina Latorre, Nicolás Vázquez se refirió por primera vez y de forma directa a los rumores que circulaban hace semanas: que está iniciando un vínculo afectivo con Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky. Aunque evita poner una etiqueta a la relación, el actor no oculta que su corazón se está volviendo a enamorar.

“Estamos empezando algo y me siento muy bien, se siente bien y no es poca cosa”, expresó con sinceridad, confirmando lo que hasta ahora solo eran especulaciones. Su decisión de hablar se vincula con la necesidad de ser coherente entre lo que vive y lo que muestra públicamente: “Si mañana me ves con ella caminando en un lugar, soy un mentiroso y me gustaría poder caminar con ella por la calle”, explicó, dejando en claro que busca transitar esta etapa con naturalidad.

Después de atravesar un proceso emocional complejo, Vázquez se permitió reconocer cómo ha cambiado su estado de ánimo en los últimos meses: “Hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal y ahora me estoy tratando de sentir bien”, confesó. A pesar de tratarse de un comienzo reciente, el vínculo con Fernández lo anima a mirar el presente con otra perspectiva: “Es algo muy de días, de que estás empezando con alguien, que estás conociendo en otro lugar”, explicó.

Al ser consultado por su exmujer, Gimena Accardi, el actor se expresó con respeto: “Nunca me vas a escuchar hablando mal de Gime. Y me animo a decirte que nunca vas a escuchar a Gime hablando mal de mí”, aseguró. También subrayó que ambos tienen claridad sobre su historia en común y el momento actual que cada uno está viviendo.

En relación a la exposición mediática y su decisión de hablar públicamente, Vázquez reconoció las dificultades de mantener la privacidad siendo una figura pública: “La próxima relación mía quiero que sea para adentro. Me van a ver un poco más aburrido, pero me cuesta mucho porque si abrís esa puerta después es muy difícil cerrarla”, expresó. Y agregó: “Si fuera por mí, no hubiera dicho nada, pero tampoco puedo negar algo que estoy sintiendo”.

Sobre cómo definiría el lazo con Dai Fernández, fue claro: “No estamos de novios. Estamos empezando algo. Puede ser que sea un vínculo por un rato, como puede ser un vínculo fuerte. Eso lo dirá el tiempo, pero me siento muy bien, eso me da mucha felicidad”, dijo, mostrando apertura a lo que el futuro pueda traer, pero sin apresurarse a dar definiciones.

El actor también reflexionó sobre la mirada pública y el interés que genera la vida personal de los famosos: “Es parte de un negocio, de un morbo y de algo feo”, comentó, en referencia al tratamiento mediático que suelen recibir este tipo de historias. Aun así, aseguró que tanto él como Fernández están comprometidos con vivir esta etapa con honestidad y calma.

Finalmente, Nicolás destacó que la conexión con su compañera no es nueva, aunque sí lo es el contexto: “Eso fue real hace un año, un año y medio. Como esto es real, lo que nos pasa ahora, en otra circunstancia. Es la vida misma, no podés elegir qué te va a pasar”, concluyó.

FUENTE: minutouno.com