Avanzan las obras de desagües, cordón cuneta e iluminación LED en el barrio Universitario

La Municipalidad de Corrientes avanza con una importante obra integral en el barrio Universitario, que contempla la instalación de desagües pluviales, construcción de cordón cuneta, enripiado e iluminación LED, con el objetivo de mejorar la respuesta hidráulica y la circulación vial en la zona.

El secretario de Infraestructura, Mathías Cabrera, informó que “estamos en la última etapa de las obras de desagües pluviales. Se instalaron el 100% de las cañerías y estamos finalizando con los sumideros, pero la obra ya está operativa”.

Según el funcionario, los resultados ya se evidencian: “En las últimas lluvias, la obra tuvo muy buen resultado y se evitó el anegamiento que se producía constantemente en esta zona. Eso nos da la tranquilidad de que el sistema funciona”.

Los trabajos incluyeron la colocación de 700 metros lineales de caños, la construcción de 8 cámaras y 26 sumideros. Además, se ejecutan 2.800 metros lineales de cordón cuneta, equivalentes a unas 15 cuadras, junto al enripiado de calles y la posterior instalación de luminarias LED.

Actualmente, las tareas se concentran en las calles Luis Braille y Miguel del Corro, entre Sánchez de Bustamante y Godoy Cruz, donde se trabaja en la apertura y colado de RDC, un tipo de mortero fluido y autonivelante y de hormigón.

Cabrera precisó que el avance general de obra es del 60%, y estimó que, “si el clima acompaña, para mediados de noviembre las obras deberían estar entregadas”.

Los vecinos celebraron las mejoras. Matías, frentista de la calle Luis Braille, destacó: “Es una obra que se esperaba hace mucho tiempo. Antes, las lluvias dejaban charcos y lagunas; ahora las calles van a estar siempre transitables, lo que es muy beneficioso para todos”.

Obras en el barrio Collantes

Paralelamente, la Municipalidad también avanza en el barrio Collantes, donde se ejecutan 2.300 metros lineales de cordón cuneta y se construyen cinco cámaras sumideros para optimizar el escurrimiento superficial.

Las tareas se desarrollan en el cuadrante comprendido entre Los Tulipanes, Las Violetas, Eva Perón (Río Chico) y Libertad, con un avance del 90%. Actualmente se trabaja sobre la calle Las Margaritas, entre Remedios de Escalada y Avenida Libertad.

“Estamos trabajando también en el barrio Collantes con otro frente de cordón que nos está quedando para terminar este ciclo”, señaló Cabrera, quien subrayó que “estas obras forman parte de una planificación que busca mejorar la infraestructura vial y el drenaje en distintos puntos de la ciudad”.

Finalmente, el funcionario resaltó que “los resultados de las intervenciones en materia de pluviales y cordón cuneta están a la vista, y demuestran el compromiso y la planificación de los equipos municipales”.