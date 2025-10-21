Transportaban tres terneros sin documentación y fueron detenidos en Itatí

La Policía de Corrientes informó este martes que detuvieron a dos hombres que estaban transportando tres terneros sin sus respectivos documentos en la localidad de Itatí.

Efectivos policiales realizaban operativos de control sobre la Ruta Provincial N°20, cuando detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger, conducida por un hombre de 32 años, acompañado por otro de 69 años.

Al inspeccionar la parte trasera del vehículo, constataron que se transportaban tres terneros de distintos pelajes, los cuales se encontraban atados y acostados.

Al requerir la Guía de traslado y la documentación correspondiente, los ocupantes del vehículo no pudieron presentarlas, por lo que se procedió a su demora y al secuestro preventivo de los animales y del rodado.

Los elementos fueron trasladados a la dependencia policial de Itatí, donde se continúan con las diligencias de rigor por supuesta infracción al artículo 82 del Código Contravencional de Corrientes.