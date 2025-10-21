Tecnología e Inteligencia Artificial contra el dengue: la Unne lidera un proyecto internacional financiado por Naciones Unidas

Un proyecto internacional coordinado por la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), junto a universidades de Misiones (Argentina), Paraná (Brasil) y Asunción (Paraguay), fue aprobado para su financiamiento en el marco de la convocatoria “Fondo Fiduciario Pérez Guerrero para la Cooperación Sur-Sur” (PGTF), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El proyecto, titulado “Monitoreo y predicción de brotes del dengue y otras enfermedades producidas por el vector Aedes aegypti en la región de confluencia subtropical entre Argentina, Brasil y Paraguay, mediante tecnologías apoyadas en Inteligencia Artificial”, fue una de las 12 propuestas seleccionadas a nivel mundial en la convocatoria 2024.

Integración de datos y modelos predictivos

El objetivo central es abordar la problemática de las enfermedades transmitidas por mosquitos, mediante la integración y el análisis de diversas fuentes de datos, y la aplicación de modelos predictivos avanzados de Inteligencia Artificial.

La iniciativa está a cargo de Emanuel Irrazabal, docente-investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (Facena-Unne), quien destacó la importancia del proyecto que se orienta a integrar esfuerzos desde la ciencia y las universidades para atender una problemática de gran impacto para la región subtropical compartida.

El director del proyecto enfatizó la relevancia del enfoque regional: “El Aedes aegypti, vector del dengue y otras enfermedades, no conoce de límites geográficos entre provincias y países, que son límites establecidos para las personas, por eso con esta iniciativa queremos avanzar en el diseño de estrategias conjuntas entre zonas geográficas y tomar mejores decisiones”.

Detalles de la colaboración regional

El proyecto está integrado por expertos e investigadores de cuatro instituciones educativas:

Universidad Nacional del Nordeste ( Argentina )

Universidad Tecnológica Federal de Paraná ( Brasil )

Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” ( Paraguay )

Universidad Nacional de Misiones (Argentina)

El financiamiento del fondo se orienta a traccionar y compartir información de los tres países y, en base a ello, diseñar opciones para la detección de brotes y la posibilidad de mejorar el monitoreo de estas enfermedades.

El plazo de ejecución del proyecto es de un año, y se prevén reuniones periódicas, virtuales y presenciales, entre los miembros de las universidades participantes. El Consejo Superior de la Unne aprobó el convenio respectivo con el PNUD para la puesta en marcha de las actividades. Irrazabal concluyó: “Esperamos que este proyecto realmente contribuya, por medio de las tecnologías de IA, a mejorar el abordaje de la problemática sanitaria que implican las enfermedades vectoriales”.