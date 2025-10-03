Reductores de velocidad en 17 barrios de Corrientes: la Municipalidad refuerza la seguridad vial

La Municipalidad de Corrientes ha intensificado su plan para reducir los índices de siniestralidad vial en la ciudad. En lo que va del año, la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos lleva instalados 33 nuevos reductores de velocidad distribuidos estratégicamente en 17 barrios.

La medida se realiza en coordinación con la Subsecretaría de Tránsito y apunta directamente a proteger a conductores, motociclistas y, fundamentalmente, a los peatones en zonas consideradas de alto riesgo.

El subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Jorge López Monaje, explicó que los reductores colocados son de PVC flexible, están certificados y cuentan con señales refractarias, lo que garantiza "seguridad y evita daños en los vehículos". El funcionario destacó que el objetivo prioritario es "bajar los índices de siniestralidad utilizando todas las herramientas que tenemos a disposición".

López Monaje precisó que, aunque la colocación de reductores no es nueva, la tarea se ha profundizado. "Recientemente estuvimos instalando reductores por calle Gobernador Castillo esquina General Paz, en distintos tramos de la avenida Montecarlo, República del Líbano y avenida Sarmiento, y continuaremos haciéndolo en otros puntos críticos para brindar mayor seguridad a los vecinos”, aseguró.

Los barrios con nuevos dispositivos

El trabajo de la Municipalidad, que el subsecretario resaltó como un "esfuerzo hermanado entre distintas dependencias", impacta en una gran cantidad de sectores de la ciudad.

Los 17 barrios intervenidos con nuevos reductores de velocidad son: San Marcelo, Antártida Argentina, 9 de Julio, Irupé, Sur, Progreso, San Martín, Popular, San Gerónimo, Malvinas Argentinas, Niño Jesús, Serantes, Nuestra Señora de la Asunción, Ciudad de Arequipa, Güemes, Celia y Berón de Astrada.

Entre las calles con nuevas instalaciones se destacan varios tramos de la Av. Montecarlo, Goya esquina José Hernández, Medrano y Larrea, y República del Líbano esquina Sarmiento, entre otros 33 puntos clave de la ciudad.