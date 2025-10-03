¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Escuela Moreno Municipalidad de Corrientes Teatro Vera
Escuela Moreno Municipalidad de Corrientes Teatro Vera
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
PLENO CENTRO DE LA CIUDAD

Corrientes: alarma en la Escuela Mariano Moreno por un niño con un arma de juguete

La Policía intervino en el establecimiento ubicado en 25 de Mayo y Catamarca, luego de que se alertara sobre la presencia del objeto. Fuentes policiales confirmaron que se trataba de un arma de juguete y que el menor "no amenazó a nadie".

Por El Litoral

Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 15:58

Un hecho inusual generó preocupación este viernes en la Escuela N.º 4 Mariano Moreno, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Catamarca de la ciudad de Corrientes. El incidente se desató cuando se detectó que un niño de 9 años, alumno del establecimiento, había ingresado al colegio llevando una pistola de juguete en su mochila.

La situación motivó la rápida intervención de efectivos de la Comisaría 4ª.

Se confirmó que era un juguete

Fuentes policiales consultadas por El Litoral se encargaron de llevar tranquilidad a la comunidad educativa y a los vecinos de Corrientes. Confirmaron que, tras revisar el objeto, se constató que la situación no revestía gravedad.

"Era un arma de juguete que tenía en su mochila, pero no amenazó a nadie", señalaron las fuentes.

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD