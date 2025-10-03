Abuso sexual en Corrientes: condenan a un hombre por ataque a una mujer sordomuda

El Tribunal Oral Penal N°1 de Corrientes dictó sentencia este viernes, declarando penalmente responsable a Héctor Daniel Ríos por el grave delito de abuso sexual con acceso carnal. La víctima es R. O. S., una mujer sordomuda de la localidad de Santa Rosa.

El caso se remonta a enero de este año, cuando la víctima logró denunciar el ataque tras recibir contención y acompañamiento en el Centro de Atención Integral de Violencia de Género. La condena subraya la importancia de la celeridad judicial en casos de violencia contra personas vulnerables.

La próxima semana, el lunes 6 de octubre, el proceso judicial continuará con la audiencia clave de determinación de la pena de cumplimiento efectivo que deberá afrontar el condenado.

La querella gratuita, un derecho constitucional

Un elemento fundamental en este caso fue el rol activo del Estado para asegurar el acceso a la justicia. La víctima estuvo representada desde el inicio por la Asesoría Penal Gratuita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Corrientes.

El doctor Rudy Pérez, asesor jurídico penal, asumió la representación como querellante gratuito, acompañando a la víctima desde la Fiscalía de Santa Rosa hasta el juicio oral. El abogado destacó la función de la Asesoría: “Desde el Ministerio garantizamos acceso real a la Justicia para quienes más lo necesitan. Este caso muestra cómo la Asesoría Penal Gratuita cumple un rol fundamental en la defensa de los derechos de las víctimas”.

Durante el debate, el Tribunal aplicó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una normativa con jerarquía constitucional, haciendo hincapié en la obligación de garantizar un acceso efectivo a la justicia para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.