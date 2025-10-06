Corrientes: cómo acceder al 50% de descuento en el trámite de la licencia de conducir

La Municipalidad de Corrientes recuerda a los vecinos que sigue vigente un importante beneficio económico: un 50% de descuento para la obtención o renovación de la licencia de conducir. El único requisito es realizar la gestión de manera online.

El descuento se aplica directamente sobre los importes establecidos en el Art. 67 de la Ordenanza N° 7569/2024. Para acceder a este beneficio, los interesados deben ingresar a la plataforma de Trámites Digitales a través del siguiente link: tramitesdigitales.ciudaddecorrientes.gov.ar.

Desde la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial destacaron que esta acción apunta a "facilitar la vida al vecino, para que pueda realizar el trámite desde su casa de manera virtual".

Menos fila, más Agilidad

La gestión de la licencia de conducir, ya sea para renovarla o para obtenerla por primera vez, se puede realizar ahora en un 80% de forma virtual, dejando solo un 20% final presencial para los exámenes o la entrega.

Este beneficio en la licencia de conducir forma parte de un proceso más amplio de modernización. Actualmente, el Municipio ofrece más de 20 trámites online, incluyendo libreta sanitaria, habilitación de vehículos y defunciones, entre otros.

Además, la vía digital también trae otros beneficios: por ejemplo, el trámite de libre deuda es gratuito para quienes elijan hacerlo por mail o a través de Munibot, eliminando el costo del trámite.