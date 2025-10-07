Taylor Swift se habría inspirado en Luis Miguel para una canción de su nuevo álbum

Taylor Swift presentó su nuevo álbum "The Life Of a Showgirl", un trabajo que sus fanáticos estaban esperando ansiosos. Sin embargo, se abrió un gran debate en las redes sociales, ya que muchos usuarios aseguran que la reconocida artista se inspiró en Luis Miguel.

Es que algunos fans detectaron que la melodía de "Opalite" tiene una gran similitud al clásico "1+1=2 Enamorados", que "El Sol de México" popularizó en los años 80.

El parecido se nota mucho en el coro de ambos temas, lo que desató todo tipo de comentarios que van desde la inspiración y el homenaje no declarado hasta la simple coincidencia creativa.

"Opalite", según los seguidores de la reconocida estrella estadounidense, habla de la mediática relación de Swift con el jugador de fútbol americano Travis Kelce. Sin embargo, lo que ha llamado la atención no es la letra, sino su cadencia melódica.

Mucha gente señaló que la estructura y la melodía del coro de "Opalite" te lleva directamente y sin escalas al estribillo de "Dos Enamorados", uno de los primeros grandes éxitos de Luis Miguel.

Opalite

1+1=2 Enamorados

