Crecen las versiones sobre el futuro político de Irigoyen: "No puedo confirmar nada"

El intendente de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen, evitó confirmar su posible desembarco en el gabinete del gobernador electo Juan Pablo Valdés, aunque reconoció que sería “un honor” ocupar un cargo provincial. En diálogo con Hoja de Ruta, el jefe comunal habló de las especulaciones, del legado que deja Gustavo Valdés y de la transición local con la intendenta electa Verónica Espíndola.

En los últimos días, en la política correntina creció la versión de que Irigoyen podría ocupar un ministerio en el próximo gobierno. Consultado al respecto, el intendente fue prudente, aunque no cerró la puerta: “Sé de las noticias que circulan, pero no tengo ninguna confirmación. Obviamente sería un honor aplicar la experiencia y todo lo que uno sabe, pero soy respetuoso de esta etapa de transición”.

Irigoyen afirmó que prefiere “no sacar cuentas por anticipado”, pero admitió que la expectativa también se vive hacia adentro del propio municipio: “Sabemos que todos quieren saber, nosotros también”.

El intendente destacó la gestión de Gustavo Valdés y consideró que el nuevo mandatario asumirá con un escenario exigente: “La vara que deja Gustavo Valdés es muy alta. Es un buen ejemplo para los que vienen detrás y para cualquiera que llegue a acompañar a Juan Pablo”.

Sobre la transición local, Irigoyen remarcó que Verónica Espíndola —intendente electa y ex secretaria de Hacienda— ya trabaja con su equipo de cara al 6 de diciembre: “Ella conoce la administración y la economía municipal. La apertura está hecha para que empiece su gobierno con normalidad”.

Además, Curuzú Cuatiá fue la primera comuna en aprobar el Presupuesto 2026, elaborado junto a la futura intendenta.

