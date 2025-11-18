Corrientes: corte total de la calle Santa Fe durante una semana por obras pluviales

La ciudad se prepara para una semana de complicaciones en el tránsito debido a un corte total que comenzará este viernes en calle Santa Fe, en el tramo comprendido entre Quintana y 25 de Mayo. La interrupción se extenderá por siete días consecutivos, debido a trabajos pluviales que forman parte de un plan de mejoras en el sistema de drenaje urbano.

La cuadra estará cortada durante una semana

Las obras buscan optimizar la capacidad de desagüe en una zona donde, en días de intensas lluvias, suelen generarse anegamientos que afectan tanto a vecinos como a comercios. Para avanzar con las tareas de manera segura y acelerar los tiempos de ejecución, el municipio dispuso el cierre completo de la calzada.

“Desde el viernes y por siete días, habrá corte total por calle Santa Fe entre Quintana y 25 de Mayo por trabajos pluviales. Por favor, evitar circular por la zona”, señalaron desde la Municipalidad en una publicación en X.

Por lo que remarcan evitar circular por la zona y se recomienda utilizar calles paralelas y otros corredores cercanos para descomprimir el tránsito y minimizar demoras.

El municipio recordó que la duración prevista es de siete días, siempre que las condiciones climáticas acompañen. En caso de precipitaciones o contratiempos técnicos, los plazos podrían extenderse, aunque el objetivo es concluir la intervención dentro del plazo establecido.