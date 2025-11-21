Navidad en Corrientes: la ciudad se prepara con árboles gigantes

La ciudad de Corrientes comenzó esta semana los trabajos de decoración navideña en espacios públicos. El objetivo de la municipalidad es tener todo listo para el 8 de diciembre. La iniciativa busca recuperar la tradición y generar espacios de encuentro para vecinos y visitantes durante la temporada.

Según informó el secretario de Infraestructura, Mathías Cabrera, este año se instalarán dos árboles navideños gigantes: uno en la plaza del Mercosur y otro en la rotonda de Costanera Sur.

Además, en el anfiteatro José Hernández se montará nuevamente el pesebre realizado por el artista local Horacio Gómez. Incluso, se repetirá la propuesta del Árbol de los Deseos, que permitirá a los ciudadanos dejar sus mensajes para 2026 en pequeñas maderitas, que serán quemadas durante una ceremonia posterior al 8 de enero.

Cabrera aseguró que la ornamentación permanecerá activa hasta los primeros días de enero y destacó la importancia de estos espacios para fomentar la tradición y la participación vecinal en la ciudad.