Unne: el Doctorado de Geografía obtuvó la máxima categoría de la Coneau

El Doctorado en Geografía de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) obtuvo la Categoría A de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau). Es la máxima calificación que se le otorga a los posgrados del país.

La resolución confirmó la acreditación por seis años y, con esta distinción, la Unne suma 18 doctorados acreditados y otras tres carreras en proceso de evaluación. Se consolida como una de las instituciones con mayor desarrollo de formación avanzada en el nordeste y en la Argentina.

El posgrado en Geografía se dicta en la Facultad de Humanidades y se caracteriza por una fuerte orientación regional. Sus líneas de investigación abordan ambiente, ordenamiento territorial, dinámicas socioespaciales y problemáticas propias del nordeste.

El proceso de evaluación incluyó el análisis de la estructura curricular, la producción científica del programa y la pertinencia de sus líneas de investigación. El dictamen ratificó la Categoría A y destacó la consistencia del proyecto académico.

Desde la universidad señalaron que este logro impulsa una nueva etapa de fortalecimiento institucional y actualización curricular para el Doctorado en Geografía.

(Con información de Unne medios).