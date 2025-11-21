Persecución en Corrientes: la Policía secuestró una moto adulterada

Después de una persecución, la Policía de Corrientes secuestró una motocicleta posiblemente robada con signos de adulteración.

El operativo se realizó el jueves 20 por la noche, luego de que el Sistema Integral de Seguridad 911 alertara sobre dos personas que circulaban en una moto de manera sospechosa por la Avenida Pomar. Al arribar al lugar, los policías advirtieron a los ocupantes, quienes huyeron hacia el barrio Pujol.

Durante la persecución, los sospechosos abandonaron la moto en la calle Mar del Plata. La Honda Wave presentaba modificaciones visibles que indicaban adulteración.

La moto fue trasladada a la comisaría para continuar con los trámites correspondientes. La investigación se mantiene abierta para determinar la procedencia del vehículo y la identidad de los ocupantes.