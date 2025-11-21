Liga Profesional de Fútbol 2026: cómo se jugará y qué trofeos estarán en disputa

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció oficialmente cómo se disputará la Liga Profesional 2026. Se mantendrá el formato Apertura y Clausura con dos zonas de 15 equipos cada una, una fecha interzonal y playoffs para los ocho mejores de cada grupo. Además, se creó una nueva competición denominada Recopa.

Asimismo, según se informó desde AFA, el equipo que acumule más puntos en la tabla anual recibirá el título de Campeón de Liga. Esto ratifica así la distinción recientemente otorgada a Rosario Central. Este campeonato no otorgará plazas directas para competencias internacionales.

En cuanto a las copas, el Trofeo de Campeones continuará enfrentando a los ganadores del Apertura y del Clausura. Por su parte, la Supercopa Internacional se definirá entre el ganador de esta copa y el Campeón de Liga, mientras que el Trofeo de Campeones seguirá dando acceso a la Supercopa Argentina frente al vencedor de la Copa Argentina.

Otro trofeo más en el fútbol argentino

Una novedad destacada para 2026 será la creación de la Recopa, que se disputará en mayo con un formato triangular que reunirá al campeón del Apertura (Platense), al campeón del Clausura y al Campeón de Liga (Rosario Central). Esta nueva competencia definirá al Campeón del Año del fútbol argentino.

Con estas definiciones, la AFA mantiene la estructura de las últimas temporadas y suma una competencia para premiar al equipo con mejor desempeño anual. Esto en un contexto de debate por la distribución de títulos y reconocimientos en el torneo local, que sumará 8 campeones en 2026.