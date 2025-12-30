Bloqueo en la costanera de Corrientes: las tareas de mantenimiento llevarán 60 días

El sector de la Costanera Norte de Corrientes que fue cerrado al público debido a riesgos de desmoronamiento se mantendrá cerrado durante al menos dos meses. Es lo que llevará la reparación según estiman desde la Municipalidad. “Nos tomaremos todo el tiempo necesario para hacerlo de forma correcta”, explicó el secretario de Obras Públicas, Sebastián Gómez De La Fuente.

Trabajos en la Costanera

Se trata de unos 40 metros sobre la avenida Costanera General San Martín, frente a calle Quevedo y junto a Islas Malvinas II. Tanto el paseo como la playa permanecerían inhabilitados durante la temporada de verano mientras se realizan los trabajos de contención.

En diálogo con Radio Sudamericana, Gómez De La Fuente resaltó que las “tareas llevarán unos 60 días, hay que hacer pilotajes y levantar un muro de contención". Del mismo modo, puntualizó sobre las dificultades que representa trabajar sobre la barranca.

El funcionario precisó que la estructura se limitará al perímetro afectado. “Será de hormigón, pero todavía no se sabe cómo serán los revestimientos”, agregó. Gómez De La Fuente aclaró además que se proyectarán futuros estudios para detectar riesgos en otras zonas de la Costanera.

“Estamos haciendo todo lo posible para amortiguar las lluvias extraordinarias. Fueron eventos consecutivos y hasta abril proyectamos tener precipitaciones mayores a las habituales en esta temporada”, detalló el secretario al detallar las repercusiones de las constantes tormentas sobre la construcción.

La situación de la avenida Frondizi

Foto: diario Época

En paralelo, la avenida Frondizi también presenta cortes por un socavón que se produjo el sábado por la noche en el cruce con la calle Cuba.

Según Gómez De La Fuente, la rotura se originó en un caño de cloaca que provocó anegamientos: “Aguas de Corrientes realizó una reparación provisoria. Con las lluvias, esas estaciones están colapsadas. Fue una reparación provisional”.

El corte del tránsito abarca el tramo entre las calles Cuba y Loreto, por donde pasan desagües que abastecen a unos 15 barrios. “Es un pluvial importantísimo para la ciudad. Lo que se rompió fue el caño de la cloaca; el pluvial está funcionando, pero no sabemos en qué estado debido a las condiciones climáticas. Cuando baje el agua podremos verificar la situación”, indicó el funcionario.