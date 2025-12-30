Corrientes se declara en emergencia hídrica y climática

El intendente de Corrientes Capital, Claudio Polich, declaró a la ciudad en emergencia hídrica y el Concejo Deliberante convocó a una sesión especial para respaldar la medida.

El cuerpo deliberativo comunal de la capital correntina dio a conocer este martes que Polich resolvió declarar a la ciudad en "emergencia hídrica y climática".

Se trata de un un instrumento administrativo que agiliza la disponibilidad de recursos para mitigar los efectos de los temporales que azotan a esta parte del país.

Es por eso que, de acuerdo con las normas vigentes, el intendente firmó la resolución ad referendum del Concejo, que convocó a sus miembros para una sesión especial.

Se concretará el viernes, 2 de enero, a las 12,30, en el recinto de sesiones de la calle 25 de Mayo.

En lo que va del mes se acumularon alrededor de 770 milímetros de lluvia en la ciudad de Corrientes y se trata de una cifra que cuadruplica el promedio mensual histórico, estimado en 170 milímetros.

Concretamente, del total de precipitaciones caídas en diciembre, 300 milímetros fueron registrados tan solo en una semana, con lo cual se registró una situación de estrés hídrico que golpeó al sistema de desagües de la ciudad.