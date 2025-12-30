Corrientes: malestar de tarjeteros por baja recaudación y la falta de un plus prometido

Tarjeteros de la ciudad de Corrientes manifestaron un profundo malestar este martes por la baja recaudación registrada durante las fiestas ya que trabajaron solo dos días en la semana y por el incumplimiento de un plus económico que, según denuncian, les había sido prometido desde el Municipio.

Baja recaudación y plus de $100.000

En diálogo con El Litoral, uno de los trabajadores explicó: “La semana pasada trabajamos lunes y martes, igual que ahora, lunes y martes, nos dijeron que nos quedemos tranquilos porque nos iban a dar un plus de 100.000 pesos pero eso nunca llegó. Estamos preocupados, se viene año nuevo y nosotros vivimos con lo que recaudamos en el día”.

Según el testimonio, en ese encuentro se les habría prometido un plus de $100.000 como reconocimiento por los días trabajados y la merma en la recaudación habitual. Sin embargo, ese pago nunca se concretó. “Supuestamente el plus tenía que salir la semana pasada, pero no salió. Nos dijeron que esperemos, que no nos preocupemos, que para hoy iba a estar, pero nada”, señaló el tarjetero.

Además, remarcó que durante las fiestas solo trabajaron dos días en lugar de cinco, lo que impactó directamente en sus ingresos.

“Todos los tarjeteros trabajamos solo dos días la semana pasada y ahora otra vez, apenas dos días, con la promesa que nos hicieron de que iba a haber un plus. Nos dijeron que nos quedemos tranquilos porque la Navidad fue extensa y hubo muchos días en los que no trabajamos. Somos alrededor de 250 y todos estamos en la misma situación”.

El reclamo expone la preocupación de los tarjeteros, quienes aseguran atravesar una situación económica complicada y piden respuestas concretas ante lo que consideran promesas incumplidas en un contexto de fuerte caída en la recaudación.