Tarjeteros logran un 60% de aumento y reciben todos los equipos para el cobro

A un mes de la reunión que mantuvieron los tarjeteros con el Municipio, este viernes se confirmó un aumento para los trabajadores a partir del lunes en Corrientes. La suba es del 60% ante el 100% que habían propuesto los trabajadores del sector. Consultados por El Litoral señalaron que consideraban favorable el aumento. Además se repusieron los equipos que faltaban para el cobro.

Aumento del estacionamiento y de ganancias para tarjeteros

El estacionamiento medido sube a partir de este lunes, y por lo tanto las ganancias de los tarjeteros también. Los precios varían, para los vehículos radicados en la capital correntina y con la patente al día tendrán un descuento del 50% abonarán $800 por hora, mientras que los que tienen deuda pagarán $1200. El costo para los no radicados en Corrientes será de $1600.

Claudio Romero, el representante de los tarjeteros en la ciudad de Corrientes señaló a El Litoral: “El 60% subió y la mayoría de mis compañeros esperaban el 50% y al saber que es el 60% nos cayó muy bien porque también entendemos la situación de los contribuyentes. Además lo que estacionan a diario está semana fue muy positivo para nuestro sector aparte del aumento llegaron equipos nuevos”.

Se trata de una actualización tarifaria dispuesta por la Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana municipal (Resolución 5052), tras una solicitud presentada hace un mes por parte de los trabajadores del sector, que requerían el cobro de entre $2.000 y $2.500 por hora, debido a que actualmente en ocasiones ganan hasta 3.000 por día.

A mediados de octubre, El Litoral hizo eco de la falta de equipos móviles para el cobro del estacionamiento medido, ya que de los 270 tarjeteros activos, al menos 30 no lograban trabajar diariamente por la carencia de celulares habilitados para el sistema. Lo que dejaba a decenas de trabajadores sin poder realizar su labor cotidiana.

Sobre esta problemática, Romero señaló a este medio que todos los dispositivos fueron repuestos por lo que todos los tarjeteros podrán realizar su trabajo sin inconvenientes.