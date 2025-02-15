Corrientes, entre las 6 ciudades más calurosas de la Argentina

Un leve alivio llegó después de la lluvia pero rápidamente se disipó y regresaron las altas temperaturas a la ciudad de Corrientes. Este sábado integra el ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de las 15, con una sensación térmica que ronda los 41.4ºC, se ubica en el puesto 6.

El calor se hizo notar desde las primeras horas de la mañana, pese que, el pronóstico anticipó una alerta amarilla por tormentas en toda la provincia, las lluvias aún no llegaron a la capital y el termómetro va en aumento.

La ciudad de Corrientes se ubica en el puesto sexto con 41.4ºC de sensación térmica y 36.5ºC de temperatura. En primer lugar se ubica Santiago del Estero con una térmica que casi llega a los 50ºC. En segundo puesto se posiciona Rivadavia (Salta) con 39.9ºC.

En tercer puesto se encuentra Resistencia (Chaco) con 38ºC, en cuarto la ciudad de Formosa con una temperatura de 38.3ºC y en el quinto Presidencia Roque Saenz Peña (Chaco) con la misma temperatura.

Entre los 10 se posicionan otras ciudades correntinas como Ituzaingó con 34.6ºC de temperatura y 43ºC de sensación térmica.

