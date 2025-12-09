Robaron en un jardin de infantes de Corrientes y defecaron en las aulas

En la madrugada de este martes, directivos del Jardín de Infantes N°37 "Isondú", denunciaron el robo y destrozos de elementos de las aulas del predio ubicado por calle Ombú casi Trento, detrás de la cancha del Club Boca Unidos, en el barrio 17 de Agosto.



Según relataron, los delincuentes ingresaron tras forzar una de las rejas del establecimiento y una vez adentro, provocaron destrozos y se llevaron tres televisores y hasta defecaron dentro de las aulas.



Además, cometieron un acto de vandalismo al desmontar y romper otros ventiladores y reflectores que dejaron tirados.

Otro detalle que comentaron los directivos es que los delincuentes bebieron un jugo que estaba preparado para el consumo de los niños que tenían previsto celebrar el cumpleaños de un compañerito.



También rompieron y robaron juguetes que había en la institución. La Policía trabaja para identificar a los responsables y determinar cómo se produjo el ingreso al edificio.