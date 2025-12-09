¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

PARAJE LA SOLEDAD

Entre malezas y barro, hallaron oculta una moto robada en Goya

Estiman que llevaba varios días en el lugar y se comprobó que era requerida desde la Comisaría Primera.

Por El Litoral

Martes, 09 de diciembre de 2025 a las 20:24

Personal de la Unidad Especial Rural Goya encontró una motocicleta Honda Wave roja oculta entre ramas y maleza en un campo del Paraje La Soledad, luego de recibir un aviso de un vecino de la zona.


Con autorización del dueño del predio, los efectivos ingresaron al lugar y constataron que el vehículo estaba cubierto de barro y llevaba varios días escondido. 


La fiscalía a cargo del Dr. Omar Cáceres ordenó el secuestro del rodado.


Posteriormente, la Comisaría Primera confirmó que la moto había sido denunciada como robada en la madrugada del 7 de diciembre por lo cual quedó a disposición de la Justicia.
 

