Entre malezas y barro, hallaron oculta una moto robada en Goya

Personal de la Unidad Especial Rural Goya encontró una motocicleta Honda Wave roja oculta entre ramas y maleza en un campo del Paraje La Soledad, luego de recibir un aviso de un vecino de la zona.



Con autorización del dueño del predio, los efectivos ingresaron al lugar y constataron que el vehículo estaba cubierto de barro y llevaba varios días escondido.



La fiscalía a cargo del Dr. Omar Cáceres ordenó el secuestro del rodado.



Posteriormente, la Comisaría Primera confirmó que la moto había sido denunciada como robada en la madrugada del 7 de diciembre por lo cual quedó a disposición de la Justicia.

