Volvieron a caer la industria y la construcción

La construcción y la industria volvieron a caer en octubre, mes de efervescencia económica por la trascendencia de las elecciones en las que finalmente se impuso el oficialismo. Los datos del nuevo tropiezo económico fueron dados a conocer oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Construcción

La construcción frenó rebote en octubre y se contrajo 0,5% tras dos avances al hilo, según informó este martes el Indec Estos datos corresponden al pleno periodo electoral ya que las elecciones de medio término se llevaron a cabo el 26 de ese mes. De hecho este mes, la industria también volvió a caer y quedó 5% por debajo del pico de la era Milei.

Pese a la caída mensual, en octubre el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una suba de 8% respecto a igual mes de 2024. El acumulado de los diez meses de 2025, el índice tuvo un aumento de 7,9% respecto a igual período de 2024.

Industria

La industria cayó por segundo mes consecutivo en octubre, mes marcado por una fuerte incertidumbre respecto del resultado electoral y su posterior impacto en la economía. De este modo, la producción del sector tocó su nivel más bajo desde marzo.

El INDEC informó este martes que el Índice de Producción Industrial (IPI) cayó 0,8% mensual en el décimo mes del año. Por lo tanto, la serie desestacionalizada tocó un piso de siete meses, y quedó un 5% por debajo del pico alcanzado desde que Javier Milei es presidente, allá por noviembre del año pasado.