Matrimonio fue hospitalizado tras chocar un caballo en una ruta

Un matrimonio oriundo de Curuzú Cuatiá sufrió lesiones leves después de chocar con un caballo en el kilómetro 162 de la Ruta Nacional 127, en la provincia de Entre Ríos. El animal murió en el acto y el vehículo quedó con daños totales en su parte delantera.



Se registró en jurisdicción de Sauce de Luna donde una Ford Ecosport, conducida por un hombre de 43 años acompañado de su pareja, ambos oriundos de Curuzú Cuatiá (Corrientes), colisionó contra un caballo que se encontraba sobre la cinta asfáltica.

El impacto provocó daños totales en la parte delantera del rodado y la muerte inmediata del animal, una yegua de pelaje zaino. Los ocupantes del vehículo fueron trasladados al hospital de Sauce de Luna, donde se constató que presentaban lesiones de carácter leve.



Tras el siniestro, tanto el automóvil como el equino quedaron sobre la banquina, sin obstaculizar el tránsito en la zona. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Sauce de Luna, la Brigada de Abigeato de Federal y el Puesto Caminero Federal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

