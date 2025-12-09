Activaron el traslado a Corrientes del estafador de eventos detenido en Esquel

Personal idóneo de la Policía de Corrientes, partió rumbo a Esquel en la provincia de Chubut con el fin de trasladar a Osvaldo Martín Ojeda, quien fuera atrapado en el Sur el pasado 1 de diciembre, luego de una amplia labor de inteligencia.

La custodia está a cargo de personal especializado en estas tareas de la División Trata de Personas quienes partieron de Corrientes en la madrugada de este martes, según confirmaron a El Liitoral fuentes vinculadas con la causa.

Cabe señalar que el 13 de noviembre, el fiscal Angel Machado, a cargo de la UFIC 5, había solicitado al Juez de Garantías en turno Leandro Maciel la detención de Osvaldo Martín Ojeda.

El hombre, dueño de la firma Food Lab Catering y Eventos, estaba prófugo por un delito de estafa que supera los $67 millones, según la causa judicial correntina.

La detención de esta persona se logró mediante un trabajo de inteligencia y cooperación interprovincial. El procurador Ismael Cerda de Chubut explicó que el arresto se concretó tras un trabajo coordinado de intercambio de información, geolocalización y vigilancia discreta.

Según explicó, la fiscalía correntina contaba con nuevos datos aportados por la Brigada de Investigaciones, que indicaban que Ojeda, sobre quien pesaba un pedido de captura por el delito de estafa, habría regresado a Esquel.

La información surgió de registros de telefonía celular, movimientos de tarjeta de crédito y anteriores localizaciones del acusado en la ciudad.

Al recibir la solicitud, la Fiscalía local activó a su División de Investigaciones (DPI) para verificar si el sospechoso seguía en Esquel o si los datos de Corrientes podían deberse a un celular descartado o movimientos confusos.

La DPI realizó controles en distintos hospedajes de la ciudad hasta que logró identificarlo en el Hotel Sol del Sur. Allí se montó una vigilancia encubierta, con personal simulando ser huéspedes, a la espera de que Ojeda bajara hacia la recepción. “Tenían su fotografía. Una vez que lo ubicaron, procedieron a la detención. No ofreció resistencia”, señaló Cerda.

Según la investigación, Ojeda había estado en Esquel semanas atrás, pero no logró ser detenido en esa ocasión. Esta vez, se alojó sin equipaje, llegó desde otro hospedaje y se encontraba solo al momento del arresto.

Luego del extenso viaje que demandará su traslado a Corrientes, el acusado de las millonarias estafas, será indagado por la Justicia local tras lo cual se avanzará con el proceso judicial.

