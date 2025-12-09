Corrientes: encontraron a un hombre buscado en Chaco durante la peregrinación a Itatí

La Policía de Corrientes localizó este domingo a un hombre que era buscado intensamente en la provincia del Chaco. La aparición se produjo de los controles por la peregrinación hacia Itatí.

El procedimiento ocurrió durante la tarde del 7 de diciembre, cuando policías de San Luis del Palmar realizaban tareas de ordenamiento del tránsito y asistencia a peregrinos y automovilistas que se dirigían a la Basílica.

En ese contexto, se detectó e identificó al hombre reportado como desaparecido desde hacía varios días en territorio chaqueño.

Tras confirmar su identidad, se realizaron los trámites correspondientes y la persona fue entregada a sus familiares.