Erradicación de tracción a sangre: 215 caballos fueron liberados en campos

Nuevos equinos se suman al plan de reconversión productiva que lleva adelante el Municipio de Corrientes. En las últimas semanas otros 40 caballos que fueron víctimas de la tracción a sangre y el abandono fueron liberados en campos con condiciones adecuadas para su bienestar. Con esta iniciativa, ya son 215 los animales que fueron rescatados y reubicados en lugares donde puedan habitar en libertad.

El programa, que busca mejorar la calidad de vida de los animales y la de las familias de los ex carreros, permitió reconvertir sus medios de sustento mediante alternativas productivas con emprendimientos de cocina, talleres mecánicos, albañilería, entre otros.

Desde su implementación, más de 200 caballos encontraron un nuevo hogar, marcando un cambio en sus condiciones de vida.

En las últimas horas, desde el Municipio informaron que: “Los animales rescatados recibieron una alimentación adecuada y atención veterinaria, hasta ser liberados en lugares donde vivirán dignamente. Aquellos vecinos que cuenten con campos y deseen ser cuidadores pueden comunicarse al 147”.

Por lo que el programa también invita a la comunidad a sumarse como cuidadores. Aquellos vecinos que cuenten con campos y estén dispuestos a brindar un hogar a los equinos pueden comunicarse al 147. La iniciativa continúa trabajando en la protección y bienestar de los caballos, promoviendo al mismo tiempo una reconversión productiva para las familias involucradas.

