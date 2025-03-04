Continúan las obras de reasfaltado en una calle céntrica de Corrientes

El Gobierno de la Provincia de Corrientes dio a conocer este martes que repavimenta con concreto asfáltico varias cuadras céntricas de la calle Belgrano como parte de su programa de asistencia a la comuna capitalina.

En este marco, detallaron que en la actualidad se trabaja sobre la calle Belgrano, concluyendo la repavimentación en los tramos comprendidos entre Salta y La Rioja y Buenos Aires y Tucumán.

Mientras que, se va a comenzar con el fresado del tramo comprendido entre Tucumán y San Luis para luego proceder a la colocación de una carpeta de concreto caliente de entre 5 y 8 centímetros de espesor.

Estas obras, emprendidas con recursos propios del erario provincial, son ejecutadas por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos a través de equipos y maquinarias especializados de Vialidad Urbana (DPV).

Por las obras, recomiendan circular por la zona con precaución ante el movimiento de máquinas pesadas.