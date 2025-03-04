¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gustavo Valdés Elecciones exjugador de fútbol
Capital

Continúan las obras de reasfaltado en una calle céntrica de Corrientes

Recomiendan circular con precaución ante el movimiento de máquinas pesadas. 

Por El Litoral

Martes, 04 de marzo de 2025 a las 15:22

El Gobierno de la Provincia de Corrientes dio a conocer este martes que repavimenta con concreto asfáltico varias cuadras céntricas de la calle Belgrano como parte de su programa de asistencia a la comuna capitalina.

En este marco, detallaron que en la actualidad se trabaja sobre la calle Belgrano, concluyendo la repavimentación en los tramos comprendidos entre Salta y La Rioja y Buenos Aires y Tucumán. 

Mientras que, se va a comenzar con el fresado del tramo comprendido entre Tucumán y San Luis para luego proceder a la colocación de una carpeta de concreto caliente de entre 5 y 8 centímetros de espesor.

Estas obras, emprendidas con recursos propios del erario provincial, son ejecutadas por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos a través de equipos y maquinarias especializados de Vialidad Urbana (DPV). 

Por las obras, recomiendan circular por la zona con precaución ante el movimiento de máquinas pesadas. 

 

 

 

