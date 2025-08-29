Investigadores de la Unne fueron homenajeados en Paraguay por su aporte a la infectología

Los doctores Gustavo Giusiano y Luis Merino, destacados investigadores del Instituto de Medicina Regional (IMR) de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), fueron homenajeados en Asunción, Paraguay, por su valioso aporte a la infectología en ese país.

La distinción se realizó en el marco del VII Congreso Paraguayo de Microbiología, que se desarrolló del 27 al 29 de agosto, con la presencia de profesionales de diversos países.

El reconocimiento a los docentes de la Facultad de Medicina de la Unne fue por su "invaluable aporte a la microbiología paraguaya y su destacada labor y entrega a la docencia e investigación en el campo de las enfermedades infecciosas".

Una trayectoria dedicada a la ciencia

Durante el Congreso, el doctor Merino ofreció la charla "Agua, animales y resistencia antimicrobiana: la otra mitad del medio ambiente". Por su parte, el doctor Giusiano expuso sobre "Micosis sistémicas endémicas: el largo camino desde la sospecha clínica hasta el diagnóstico".

Ambos investigadores agradecieron la distinción y resaltaron que es el resultado de un vínculo de casi dos décadas con instituciones científicas y profesionales de Paraguay, con quienes han colaborado en cursos, congresos y proyectos de investigación.

El doctor Luis Merino es director del IMR y jefe del Área de Bacteriología, además de contar con un doctorado en Bioquímica y ser especialista en Salud Pública.

Por su parte, el doctor Gustavo Giusiano es investigador principal del CONICET, jefe del Departamento de Micología del IMR y dirige el máster en Micología Médica de la UNNE.