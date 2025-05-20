Se viene un descenso de temperatura y pronostican lluvias en lo que resta de la semana

El último fin de semana se registraron abundantes precipitaciones en la provincia de Corrientes y para los próximos días se espera que continúen. Si bien, las probabilidades rondan entre los 40 y 70%, se podrían desarrollar tormentas aisladas y chaparrones, incluso el sábado y domingo. Las temperaturas podrían mantenerse en descenso.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperaturas para este miércoles rondarán los 16ºC y 21ºC, con el desarrollo de vientos por el sector sureste. Las lluvias se podrían desarrollar durante la madrugada y chaparrones por la noche.

Con tormentas y chaparrones, para este jueves, las condiciones inestables podrían continuar en la ciudad de Corrientes. Pese que, la probabilidad permanece en 40%, estas condiciones se podrían modificar en cuestión de horas. En cuanto a la temperatura, los correntinos deberán salir con camperas ya que se pronostica entre 13º y 23ºC.

Para el viernes se prevé que sigan las lluvias por la tarde y noche, con 14ºC de mínima y 25ºC de máxima. Los chaparrones se podrían desarrollar durante la tarde y noche. Estas condiciones podrían suceder en la jornada del sábado con temperaturas que ronden los 18ºC y 25ºC.

Mientras que el domingo 25 de mayo, se espera que continúe el mal tiempo con tormentas durante la madrugada y mañana. Según los datos del organismo nacional, se aguarda por una jornada fresca con 16ºC de mínima y 22ºC de máxima. Hasta el momento no se observa una mejoría en las condiciones meteorológicas.



