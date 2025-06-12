Plazoleta Evita vallada por obras: qué trabajos se realizan

La plaza Evita, ubicada entre las calles Lavalle, Sarmiento y Maipú, en el corazón del barrio Berón de Astrada de la ciudad de Corrientes, se encuentra completamente vallada. Las obras llevadas adelante por el Municipio avanzan con el objetivo de renovar por completo este tradicional espacio público frecuentado por decenas de niños y familias de la zona.

Los trabajos se desarrollan en el espacio con juegos para niños y donde se realizan las ferias de la ciudad.

Actualmente, las tareas se concentran en la construcción de nuevos senderos y veredas, ya que se puede observar el avance de las obras en estos sectores, pero una de las principales intervenciones será el recambio de los multijuegos infantiles. Este proceso contempla la remoción total de los juegos antiguos, muchos de ellos deteriorados por el uso y el paso del tiempo.

Los nuevos juegos estarán compuestos por kits de hierro y plástico de alta resistencia, montados a un metro del suelo, como instalaron en otros sectores de la ciudad. Con pasarelas que faciliten el acceso de todos los niños y niñas.

La renovación de la plaza Evita forma parte del plan de recuperación de espacios públicos impulsado por la Municipalidad de Corrientes, que busca revalorizar lugares emblemáticos de cada barrio con intervenciones integrales, priorizando la inclusión y la seguridad.