Un mural de 700 metros cuadrados contará la historia de “El Piso” en Corrientes

En el paseo de compras “El Piso”, en la intersección de Roca y Belgrano, comenzó a gestarse esta semana un mural monumental que promete transformarse en una obra emblemática del arte urbano en Corrientes. Con más de 700 metros cuadrados de superficie, la intervención busca relatar la historia y las memorias de este tradicional mercado. Se espera que culmine en julio.

Parte de la pared que será intervenida.

Un equipo de muralistas comenzaron la obra esta semana y estará lista dentro de un mes. Los artistas se encuentran trabajando para dar forma a una creación colectiva que rinde homenaje a las raíces y a sus protagonistas.

Ailén Navarro, conocida como “Ailén Chaco”, una de las muralistas, explicó a El Litoral: “Hace un tiempo arrancamos un proyecto para pintar el Mercado de El Piso, surgió de presentar una propuesta para intervenir este espacio, ya que se están realizando varias mejoras a este sector de la ciudad y se lo presentamos al Municipio y lo llevamos adelante gracias al apoyo del intendente Eduardo Tassano. Vamos a estar trabajando todo este mes”.

El equipo artístico está integrado por Alejandra Aguirre (Male) y Mauricio Almirón (Amauri) con experiencia en arte urbano y muralismo a gran escala. Cada uno de ellos aporta su estilo para crear una obra que conjuga retratos, escenas cotidianas y referencias históricas.

“La idea es hacer un homenaje a El Piso histórico, con todos los usos y costumbres, incluyendo personajes destacados y anécdotas de lo que fue su inicio. Queremos contar un poco de cómo surge, qué se hacía en el antiguo piso, cómo se trabajaba”, explicó.

El mural, que ocupará una pared de 90 metros de largo por 6 de alto, no solo destacará por su tamaño, sino también por su contenido simbólico. El proyecto apunta a recuperar la memoria colectiva de lo que representa el paseo de compras, donde cada puesto tiene su historia.

“Pienso que el valor de una pintura tan grande en esta zona es que está bastante rodeada por casas, edificios y es como una intervención urbana bien interesante para ese espacio. Porque se va a pintar toda la fachada; desde la cornisa al suelo”, agregó la muralista.

La técnica que emplean es pintura a gran escala, utilizando materiales resistentes al clima y con una planificación que incluye andamios, bocetos y jornadas intensas de trabajo. La magnitud del mural, alrededor de 700 metros cuadrados, lo convierte en uno de los más extensos de la ciudad.

Los muralistas realizan bocetos en la pared antes de comenzar a pintar.

El proyecto se llevó adelante gracias al financiamiento de la Municipalidad. “El Piso”, como lo conocen popularmente los vecinos, es hoy un paseo de compras, pero su historia va mucho más allá del presente. Fue durante años un punto de encuentro, de intercambio y de trabajo para muchas familias correntinas.

Quienes transiten por la zona de Roca y Belgrano podrán ver, día tras día, cómo el mural va cobrando forma. Personajes entrañables, escenas de mercado, referencias culturales y toques de color se irán revelando. Para ver los avances también pueden buscar a los artistas en Instagram @ailen_chaco @amauri_murales @male.aguirre

(VT)