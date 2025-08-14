Corrientes: los servicios municipales durante los feriados del 15 y 17 de agosto

La Municipalidad de Corrientes informó este jueves cómo será la prestación de servicios durante el viernes 15 y el domingo 17 de agosto, fechas correspondientes al feriado con fines turísticos y al feriado nacional y provincial por el paso a la inmortalidad del general José Francisco de San Martín.

Recolección de residuos y ambiente

Desde la Secretaría de Ambiente indicaron que la recolección de residuos se desarrollará con normalidad el viernes, en turnos de mañana y noche. El domingo, el servicio se prestará únicamente en las zonas nocturnas, como es habitual. También funcionará la recolección diferenciada y el retiro de materiales depositados en puntos verdes.

Guardias y atención en dependencias

El Tribunal Administrativo de Faltas contará con guardia los días 15, 16 y 17, de 8:00 a 16:00, para trámites abreviados de secuestros comunes y retiro de vehículos de la vía pública. El sábado 16, el Juzgado de Faltas N°6 atenderá trámites urgentes de 9:00 a 15:00.

La Dirección de Defunciones trabajará con guardia de 7:00 a 19:00 en el Palacio Municipal, priorizando inhumaciones, traslados e introducción de cenizas. Los cementerios San Juan Bautista, Virgen de los Dolores y San Isidro Labrador estarán abiertos de 7:00 a 17:00.

Mercados, paseos y ferias

El Mercado de Abasto (El Piso) y el de Productos Frescos abrirán el viernes de 7:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00, mientras que el domingo lo harán de 7:00 a 13:00. Los paseos de compras del Puerto, El Piso, barrio San Gerónimo y la ex vía funcionarán ambos días de 8:00 a 21:00.

Las Ferias de la Ciudad se desarrollarán el viernes 15 de 8:00 a 13:00 en distintos puntos: Larrea al 3400 (Laguna Seca), plaza República del Perú (Mil Viviendas), plazoleta Los Inmigrantes (Berón de Astrada) y plaza Primera Junta (Yapeyú). También habrá actividad en el Paseo Arazaty de 10:00 a 22:00, que repetirá el horario el domingo 17.

Turismo

Los centros de atención turística atenderán el viernes y el domingo en los siguientes horarios: plaza Vera, de 7:00 a 22:00; Terminal, de 8:00 a 20:00; Paseo de Compras del Puerto, de 7:00 a 21:30; y plaza Cabral, de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00.

Áreas sin atención

No habrá atención en la Agencia Correntina de Recaudación (Acor), la Caja Municipal de Préstamos (CMP), el Centro Emisor de Licencias (CEL), las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS), puntos SUBE, ni se cobrará estacionamiento medido.