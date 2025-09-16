Realizarán testeos dermatológicos gratuitos para prevenir el cáncer de piel

Como cada año, la firma La Roche-Posay, con el acompañamiento de la Municipalidad de Corrientes, llevará adelante la campaña “Salvá tu piel”, con el objetivo de promover la prevención del cáncer de piel.

Los operativos se realizarán el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 9 a 12.30 y de 16.30 a 20, en la intersección de costanera Juan Pablo II y Lavalle. La atención será por orden de llegada.

Para ello, un camión dermatológico de La Roche-Posay, equipado con tres consultorios móviles, contará con la presencia de médicos especialistas matriculados que realizarán el chequeo de lunares a los vecinos que se acerquen al lugar.

La iniciativa busca generar conciencia y fomentar hábitos de cuidado frente a la exposición solar. Según los especialistas, el 90% de los casos de cáncer de piel pueden tratarse si se detectan a tiempo, por lo que este tipo de campañas resultan fundamentales para la detección temprana.

Además, la firma destacó que los ciudadanos pueden complementar el control presencial con el uso de SkinVision, una aplicación de inteligencia artificial que, mediante una foto y una base estadística de resultados, analiza lunares sospechosos y recomienda la visita a un dermatólogo en caso de ser necesario.

La actividad contará también con el respaldo de la Secretaría de Salud del municipio capitalino.