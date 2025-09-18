Corrientes celebra la primavera con una agenda de chamamé, ferias y peñas

La Municipalidad de Corrientes preparó una atractiva agenda de actividades para recibir la primavera. Desde el viernes 19 y hasta el domingo 21, la ciudad se llenará de propuestas para toda la familia, que incluyen chamamé, ferias, peñas y recorridos por los principales puntos turísticos.

La tradicional Feria de Artesanos estará el viernes en la Plaza Cabral, de 9 a 22. El sábado y domingo, se trasladará a la Costanera Sur, en la esquina de Las Heras, con una amplia variedad de productos en cuero, madera, tejido, dulces regionales y comidas típicas.

Festival del Día Nacional del Chamamé

La Plazoleta Cocomarola (Av. Gobernador Pujol y Cocomarola) será el escenario de un gran festival por el Día Nacional del Chamamé. Durante el viernes 19 y sábado 20, a partir de las 18, habrá shows en vivo con artistas y elencos locales.

El viernes se presentarán Herencia Correntina, Ricardo Verón, Hugo Leiva, Gabriel Cocomarola, Bocha Sheridan, Adolfo Alegre, Trébol de Ases, Los Nuevos Chaqueñisimos Cardozo, Grupo Itatí, Matías González, Los Sena, Los Hijos de los Barrios y El Poderoso Javier Solís. El sábado, el escenario recibirá a Rubén Darío Acosta, Conjunto San Fernando, Los Hermanos Velázquez, Tajy, Mauro Bonamino, Gicela Méndez Ribeiro, Rogelio Almirón, José Álvarez Grupo, Eduardo Romero, Cacho Espindola, Analía Espindola, Tono Benítez y Los Criollos.

Otras propuestas para disfrutar el fin de semana