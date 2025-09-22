Campaña de detección del cáncer de piel: más de 350 personas fueron atendidas gratuitamente en Corrientes

Con gran éxito se realizó la 13ª edición de la campaña “Salvá tu piel”, organizada por la empresa La Roche-Posay con el acompañamiento de la Municipalidad de Corrientes. La iniciativa se llevó a cabo en la Costanera Juan Pablo II y Lavalle, donde un camión equipado con consultorios móviles atendió a 350 personas de forma gratuita.

La campaña busca promover la detección temprana del cáncer de piel, una enfermedad que, según la coordinadora de Promoción y Prevención de la Secretaría de Salud municipal, Gladis Vallejos Jara, puede tratarse de manera efectiva si se diagnostica a tiempo.

"La campaña tuvo un gran acompañamiento", destacó la funcionaria, y manifestó la importancia de que la población se realice un control anual de lunares o manchas.

Recomendaciones para el cuidado de la piel

La médica hizo hincapié en el respeto a los horarios recomendados de exposición al sol, que son antes de las 10 de la mañana y después de las 16 horas. En las horas centrales del día, entre las 10 y las 16, la radiación es más fuerte, por lo que recomendó buscar la sombra y utilizar medidas de protección como: