Primavera Maravillosa: los Centros de Desarrollo Infantil desfilaron en Corrientes

Un total de 17 Centros de Desarrollo Infantil (CDI), dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, celebraron la llegada de la primavera con el desfile “Primavera Maravillosa”, que se desarrolló en la Costanera Sur.

La actividad reunió a niños, docentes, familias y a la comunidad en general, y contó con la participación de 14 carrozas decoradas con temáticas inspiradas en películas de Disney. Cada una fue elaborada de manera conjunta entre padres, tutores y el personal de los centros, que además confeccionaron trajes y adornos para la jornada.

El evento fue presidido por el ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya, acompañado por la ministra de Educación, Práxedes López, y otras autoridades provinciales.

Según informaron, la iniciativa tuvo como objetivo fortalecer la integración entre las instituciones, las familias y la comunidad, además de promover valores como el respeto, la solidaridad y la empatía a través de actividades recreativas.

El desfile se consolidó como un espacio de encuentro en el que se destacó la creatividad, el trabajo en equipo y la participación de los niños, en el marco de las celebraciones de la nueva estación.