La inesperada reacción de Mónica Farro que asustó a todos en LAM: "¿Qué pasó?"

Días atras, Mónica Farro y Yanina Latorre protagonizaron un tenso cruce en LAM. Este lunes, las panelistas volvieron a verse y la uruguaya enfrentó a su compañera por tratarla de sucia, y ella se disculpó.
"No te quise agredir ni generarte ningún tipo de quilombo. Yo a veces te chicaneo y te divertís porque no te entran las balas", expresó Yanina Latorre intentando calmar la situación y reconociendo su error.
En medio del intercambio, Mónica se sacó la cucaracha, se levantó de su silla sin decir una palabra y se acercó a su compañera. En ese momento, el estudio quedó en silencio y tratando de descifrar lo que iba a suceder.
"¿Qué pasó?", preguntó desconcertada Latorre. En ese instante, Farro le dijo: "Vení" y lo acompañó de un abrazo, dejando en claro que todo había pasado. "Pelotu... dije 'ahora me pega'", reaccionó entre risas Yanina.
"Se reconciliaron qué suerte. En un segundo nos hiciste entrar en pánico a todos. Ninguna se paró nunca acá", manifestó Ángel de Brito.
FUENTE: minutouno.com